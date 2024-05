Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte Grün? Wer durfte fahren?

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall im Stadtteil Erlenbach sorgt für Fragen bei der Polizei. Der Grund: Beide Verkehrsteilnehmer geben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr in der Straße "Im Wiesental". Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 62-Jährige an der Kreuzung zur L387 nach links Richtung Otterberg abbiegen. Im gleichen Moment fuhr ein Taxifahrer von Otterbach kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Kaiserslautern. Es kam, wie es kommen musste, und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Unabhängige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

