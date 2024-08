Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gegenverkehr geraten

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der B 84 zwischen Marksuhl und Förtha zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger geriet mit seinem Honda in einer Linkskurve ins Schleudern und so auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Skoda einer 55-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

