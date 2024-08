Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gotha (ots)

Ein 70-Jähriger befuhr am Dienstag, den 16.07.2024, gegen 13.15 Uhr mit einem Dacia die Krusewitzstraße aus Richtung Sundhausen kommend in Fahrtrichtung Inselsbergstraße. Gleichzeitig fuhr eine Straßenbahn aus Richtung Sundhausen kommend entlang der Inselsbergstraße in Richtung Schöne Aussicht. Im Bereich der Kreuzung Krusewitzstraße / Inselsbergstraße beabsichtigte der 70-Jährige nach rechts in Richtung Waltershäuser Straße abzubiegen und missachtete dabei augenscheinlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb es zur Kollision mit der kreuzenden, vorfahrtsberechtigten Straßenbahn kam. In der weiteren Folge wich der Dacia-Fahrer nach rechts aus und kollidierte sodann mit einem Baum neben der Fahrbahn. Eine durch den 47-jährigen Straßenbahnführer eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen nicht verhindern. In Folge der Kollision wurden der 70-Jährige und seine Beifahrerin sowie ein Fahrgast in der Straßenbahn verletzt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0182953/2024 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell