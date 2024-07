LPI-SHL: Gefährliches Überholmanöver

Dermbach (ots) - Sonntagnachmittag, 15:55 Uhr, stieß eine Autofahrerin gegen einen am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Untere Röde" in Dermbach geparkten schwarzen Nissan. Anschließend verließ sie die Unfallstelle ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Dank Zeugenaussagen konnte das Fahrzeug der Verursacherin wenig später festgestellt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder ...

mehr