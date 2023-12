Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Auf der L3111 in Fahrtrichtung Einhausen kam es am 04.12.2023 um 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein roter Ford Transit, welcher die L3111 aus Biblis kommend in Richtung Einhausen befuhr. Kurz nach dem Abzweig zur L3261 fuhr plötzlich ein entgegenkommender PKW auf die Gegenspur und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060. POK Kießler, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell