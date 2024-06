Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Kindergarten

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;

Tatzeit: zwischen 10.06.2024, 16.30 Uhr und 11.06.2024, 06.30 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kindergarten an der Burgstraße in Stadtlohn ein. Die Täter hebelten ein Metalltor auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort beschädigten sie ein Fenster und die Eingangstür. Letztere öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug, um so in den Kindergarten einzudringen. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Schränke durchwühlt und ein Tresor gewaltsam geöffnet. Hieraus entwendeten die Täter Bargeld. Ob mehr erbeutet wurde, ist bisher unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell