POL-BOR: Bocholt - Taschendiebe erbeuten Bargeld

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Holtwick, Proppertweg; Tatzeit: 10.06.2024, 12.10 Uhr; Opfer eines Taschendiebstahls wurde am Montag eine Frau in Bocholt-Holtwick. Sie hatte sich am Vormittag in einem Discounter am Proppertweg aufgehalten. Als die Kundin den Discounter verließ und ihre Einkäufe im Außenbereich verstaute, steckte sie ihr Portemonnaie in die linke Jackentasche. Aus dieser haben Unbekannte es gegen 12.10 ...

