Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer fasst im Vorbeifahren Frau an

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Winterswijker Straße / Wolbringstraße;

Tatzeit: 08.06.2024, 16.10 Uhr;

Zu einem weiteren Fall sexueller Belästigung kam es am vergangenen Samstag in Bocholt. Ein Unbekannter hat eine Joggerin beim Vorbeifahren am Gesäß berührt. Die Frau lief gegen 16.10 Uhr auf dem Fußgänger- und Radweg der Winterswijker Straße in Richtung Barlo. Auf Höhe der Wolbringstraße näherte sich der unbekannte Radfahrer von hinten und berührte die Frau unsittlich. Der etwa 1,75 Meter große Täter wird als kräftig beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen mit weißen und schwarzen, rechteckigen Symbolen gemusterten grauen Kapuzenpullover. Außerdem war er mit dunklen Sneakern und einer Jogginghose mit weißen Streifen gekleidet. Das Fahrrad des Unbekannten wird als älteres Modell in Waldgrün beschrieben. Das Kriminalkommissariat Bocholt nimmt unter der Telefonnummer (02871) 2990 Hinweise entgegen.

Am Wochenende wurde bereits von einer gleichgelagerten Tat berichtet. Betroffene werden in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hingewiesen, in solchen Situationen unverzüglich die Polizei zu informieren. Betroffene sollten außerdem nicht die Konfrontation mit dem Täter suchen, sondern aus der Situation herausfinden. Sie sollten nach Hilfe rufen, auf sich aufmerksam machen und gegebenenfalls Schutz suchen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell