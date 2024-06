Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kollision auf der L572

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, L572;

Unfallzeit: 10.06.2024, 15.55 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen und eine Beifahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L572, Höhe Hundewick in Stadtlohn erlitten. Gegen 15.55 Uhr befuhr eine 62-Jährige Stadtlohnerin die L572 außerorts in Richtung Stadtlohn. Zeitgleich war eine 34-Jährige Raesfelderin auf der L572 in Richtung Südlohn unterwegs. Als die 62-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein 21-Jähriger Stadtlohner fuhr unmittelbar hinter der Stadtlohnerin und prallte bei der Kollision mit seinem Fahrzeug gegen ihr Auto. Beide Fahrerinnen sowie die 29-jährige Beifahrerin des 21-Jährigen Stadtlohners wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Stadtlohner blieb unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. (ft)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell