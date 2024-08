Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelecfahrer gestürzt und tödlich verunglückt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 67 Jahre alter Pedelefahrer ist am Montagabend (12.08.2024) bei einem Sturz in der Straße Beim Römerhof tödlich verunglückt. Der 67-Jährige fuhr gegen 19.00 Uhr in der Straße Beim Römerhof in Richtung Thomas-Münzer-Weg. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Abwasserschacht. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, dort erlag er seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell