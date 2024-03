Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer kam es am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Durlacher Allee zwischen Karlsruhe und Durlach zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer auf dem rechtsseitigen Fahrradweg von Karlsruhe kommend in Richtung Durlach. Eine 26-jährige Opel Fahrerin fuhr indessen aus südlicher Richtung von der Autobahn 5 kommend an der Anschlussstelle Durlach ab und kreuzte den Fahrradweg der Durlacher Allee. Hierbei übersah die 26-Jährige offenbar den Fahrradfahrer, woraufhin es in der Folge zu einer Kollision kam. Bei dem darauffolgenden Sturz verletzte sich der Rennradfahrer glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren Versorgung wurde der junge Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Infolge des Verkehrsunfalls hatte sich kurzfristig ein Rückstau auf der Autobahn 5 gebildet. Momentan kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Marianna Bossecker, Pressestelle

