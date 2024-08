Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Sportlerheim beschmiert

Korbach (ots)

Die Polizei Frankenberg ermittelt wegen Sachbeschädigung am Sportlerheim in Frankenberg und sucht Zeugen.

Am Montag gegen 14.30 Uhr hatte ein Berechtigter festgestellt, dass das Vereinsheim am Ederstadion durch Unbekannte beschmiert worden war. Die Täter hatten in Pink und in Weiß verschiedene Tags aufgesprüht, unter anderem "XAXAN", "Dont take XAXAN", "Life = Shit" und ein Herz. Die genaue Tatzeit ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

