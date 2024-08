Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Motorradfahrer flüchtet vor Polizei, Flucht endet mit Unfall

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag flüchtete ein Motorradfahrer in Korbach vor einer Polizeikontrolle. Die Flucht endete nach einem Unfall und kurzem Fluchtversuch zu Fuß. Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht zugelassen und nicht versichert, der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten gegen 00.40 Uhr in der Briloner Landstraße in Korbach ein Motorrad auf, an dem sich kein Kennzeichen befand. Das Motorrad sollte daher kontrolliert werden. Der Motorradfahrer ergriff aber die Flucht und missachtete mehrfach die Anhaltesignale der Polizei, die dem Flüchtigen mit Sondersignalen folgte.

In der Hermann-Brack-Str. endete die Flucht: Der Motorradfahrer fuhr durch einen Vorgarten gegen eine Hauswand. Anschließend versuchte er noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Unfall zog sich der 18-jährige Fahrer Verletzungen zu, die stationär behandelt werden mussten.

Er stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, war aber auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

An dem älteren Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 800 Euro, den Schaden an der Hauswand schätzten die Polizisten auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell