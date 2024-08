Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades, Tatverdächtiger festgenommen

Korbach (ots)

Am Samstag (3. August) in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr versuchte ein zunächst unbekannter Täter ein an der Ederseerandstraße geparktes Leichtkraftrad zu stehlen, was ihm jedoch nicht gelang. Am Samstagabend konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann vorläufig festnehmen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Brixton, Typ Felsberg, war mit Bekannten am Edersee unterwegs. Gegen 16.00 Uhr stellten sie ihre Krafträder an der Ederseerandstraße im Bereich des Parkplatzes "Teufelsgraben" ab, um im Edersee zu baden. Gegen 18.00 Uhr kehrten die Freunde zum Abstellort zurück und mussten feststellen, dass das Leichtkraftrad der Marke Brixton nicht mehr da war.

Bei einer anschließende Absuche fanden sie es jedoch am Ende des derzeit abgesperrten Parkplatzes - versteckt hinter einem Baum - wieder.

Ein Unbekannter hatte es offensichtlich dorthin gezogen und anschließend versucht das Kraftrad kurzuschließen. Dazu hatte er bereits das Zündschloss aufgebohrt und die Zündkabel durchtrennt. Aus unbekannten Gründen ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.

Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr erhielt die Polizei Bad Wildungen einen Hinweis auf eine auffällige Person in der Bringhäuser Straße in Edertal-Hemfurth. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 23-Jährigen aus Kassel handelte, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Werkzeuge auf, die geeignet waren, ein Zündschloss aufzubohren. Es folgte die vorläufige Festnahme.

Nach der Sicherstellung von Beweismitteln und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige in der Nacht zu Sonntag wieder entlassen. Auf ihn wartet aber ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell