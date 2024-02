Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gürteltasche mit Geld in Umkleide vergessen

Halver (ots)

Ein Ehepaar hat sich am Freitagnachmittag zwischen 14.20 und 14.35 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße umgesehen. Nachdem er Kleidung anprobiert hat, vergaß der Mann in einer Umkleidekabine seine Gürteltasche mit einer sehr hohen Geldsumme und diversen Papieren. Die Gürteltasche wurde zwar später an der Kasse abgegeben - das Geld fehlte jedoch. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

