Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände am Wochenende/Vandalismusschaden in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 02:00 Ihr, brannte in der Worthstraße ein Altpapiercontainer. In räumlicher Nähe trafen die alarmierten Polizisten eine tatverdächtige und polizeibekannte 21-jährige Lüdenscheiderin an und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Am Sonntag brannten, gegen 18:50 Uhr, in der Friesenstraße und Karlstraße zwei weitere Container. Die Feuerwehr löschte. Bei den beiden Bränden liegen keine konkreten Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr und Freitagmorgen, 08:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Glastür eines Friseurgeschäfts in der Wilhelmstraße. Der Inhaber stellte am Morgen einen kreisrunden Einschlag fest und informierte die Polizei. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

