Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge gestohlen - Taschendiebe - Nach Unfallflucht Widerstand geleistet

Menden (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen wurde am Meisenweg eine komplette Sattelzugmaschine gestohlen. Das zweieinhalb Jahre alte DAF-Fahrzeug vom Typ XF 480FT parkte auf dem Schotterplatz einer Firma. In der Nacht zum heutigen Montag wurde an der Vogelrute ein Mercedes E 220D/212 gestohlen. Wie der Halter später auf seiner Mercedes-App feststellen konnte, wurde der schwarze Wagen um 4.07 Uhr gestartet - obwohl alle Fahrzeugschlüssel im Hagen. Möglicherweise wurde die Keyless Go Funktion genutzt, das Fahrzeug zu stehlen. Nachdem der Halter gegen 7 Uhr den Diebstahl bemerkt hatte, informierte er die Polizei, die eine Fahndung nach dem Fahrzeug auslöste. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag aus einem leerstehenden Einfamilienhaus am Grüner Weg diverse Arbeitsgeräte gestohlen. Unbekannte knackten im Laufe der vergangenen Woche das Schloss eines Wohnanhängers, der an der Beuthener Straße stand. So konnten die Täter einen Campinggrill samt Gasflaschen entwenden.

Am Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr wurde in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße eine 64-jährige Kundin bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, trug sie ihre Geldbörse in der offenen Handtasche. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Sie rief die Polizei, die eine Anzeige aufnahm. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. (cris)

49-jähriger leistet Widerstand nach Unfallflucht Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:20, wie ein silberner Audi in der Kolpingstraße mit einem parkenden Toyota kollidierte und anschließend in Richtung Iserlohner Landstraße davonfuhr. Polizisten fanden den beschädigten Audi auf dem Parkplatz "Battenfeld Wiese". Auf dem Fahrersitz saß ein 49-jähriger Mendener. Als ihn die Polizisten für eine Blutprobe zum Streifenwagen bringen wollten, sperrte er sich erheblich. Nur unter großer Kraftanwendung gelang es den Mann zur Wache zu bringen. Dort versuchte er sich nachfolgend abermals gegen die Abnahme der Blutprobe zu wehren - erfolglos. Gegen den 49-jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Unfallflucht und des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden eines niedrigen fünfstelligen Betrages. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell