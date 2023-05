Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagvormittag (21.05.2023) in einer Wohnung an der Libanonstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen wählten gegen 10.00 Uhr den Notruf, nachdem sie Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss bemerkten. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand, der ersten Ermittlungen zufolge in der Küche ausbrach, gegen 10.30 Uhr löschen. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 20 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

