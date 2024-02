POL-MK: Streit unter Fahrern - Kupfer gestohlen - Taschendiebe

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zu Samstag, gegen 02:00 Ihr, brannte in der Worthstraße ein Altpapiercontainer. In räumlicher Nähe trafen die alarmierten Polizisten eine tatverdächtige und polizeibekannte 21-jährige Lüdenscheiderin an und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung durch ...

mehr