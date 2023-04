POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung mit anschließender Ingewahrsahmnahme

Speyer (ots) - Am Nachmittag des 01.04.2023 kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Hierbei übersah ein 56-jährige Autofahrer einen von rechts kommenden 53-jährigen Speyerer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-103 (oder -0) Riedesser, PK'in E-Mail: ...

