POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Einbruch in Glockenturm

Landau in der Pfalz (ots) - Am gestrigen Morgen wurde einem 56-jährigem Mann in Landau das Handy geraubt. Der 56-Jährige ging gegen 06:30 Uhr mit drei Männern, die er zuvor in der Nacht in einer Gaststätte in Landau kennengelernt hatte, durch Landau. In der Fortstraße schlug einer der drei Männer dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und nahm ihm sein Handy weg. Anschließend flüchteten die drei Männer in ...

