POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Raub eines Handys

Landau in der Pfalz (ots)

Am gestrigen Morgen wurde einem 56-jährigem Mann in Landau das Handy geraubt. Der 56-Jährige ging gegen 06:30 Uhr mit drei Männern, die er zuvor in der Nacht in einer Gaststätte in Landau kennengelernt hatte, durch Landau. In der Fortstraße schlug einer der drei Männer dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und nahm ihm sein Handy weg. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Der 56-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

