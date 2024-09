Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Grießen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagabend, 13.09.2024, gegen 18:10 Uhr, in der Bahnhofstraße in Klettgau-Grießen haben sich drei Personen verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer war einem nach links abbiegenden Pkw eines 49-jährigen Mannes ins Heck geprallt. Insgesamt befanden sich in den beiden Autos acht Personen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden drei Insassen im vorderen Pkw verletzt, zwei davon wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr, THW und Rettungsdienst waren mit starken Kräften zur Unfallstelle entsandt worden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 7500 Euro.

