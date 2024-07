Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Bei der Polizei gingen am Sonntag gegen 18 Uhr mehrere Anrufe wegen einer Peugeot-Fahrerin ein, die in der Schutterwälderstraße Schlangenlinien gefahren sein soll. Die 47-jährige Frau bog mit ihrem weißen Pkw zunächst von der Wichernstraße in die Schutterwälderstraße und später in den Südring ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam sie mutmaßlich aufgrund von vorangegangenem Alkoholgenuss immer wieder von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel sowie einen Kreisverkehr und gefährdete ihr entgegenkommende Fahrzeuge. Sie bog im weiteren Verlauf in die Straße "Im Stockfeld" ab und wollte offenbar weiter in Richtung "Ponyhof" fahren. Sie prallte jedoch gegen eine Leitplanke, sodass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Offenburg gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Trunkenheitsfahrt machen können, insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden. /st

