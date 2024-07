Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg/ BAB 5 - Falschfahrer auf der A5

Mahlberg (ots)

Am Sonntag gegen 17 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen E-Scooter-Fahrer auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand leitete ihn sein Navigationsgerät fälschlicherweise auf die Autobahn. Als der Mann seinen Fehler bemerkte, fuhr er offenbar den Beschleunigungsstreifen entgegen der Fahrtrichtung zurück, um die Autobahn wieder zu verlassen. Die Beamten des Verkehrsdient Offenburg konnten den Falschfahrer auf Höhe eines Rasthofes in Kappel-Grafenhausen antreffen. Im Zusammenhang mit dem Vorfall bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Falschfahrt des E-Scooter-Fahrers machen können, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die durch das verkehrswidrige Verhalten gefährdet oder geschädigt wurden, sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden. /al

