POL-DADI: Dieburg, Groß-Umstädter Straße, Verkehrsunfall mit Radfahrer, Unfallfahrer geflüchtet, Zeugen gesucht

Da-Dieburg, Dieburg (ots)

Am 16.04.2024, gegen 13.05 Uhr kam es in Dieburg, Groß-Umstädter Straße Höhe 59 an der dortigen Verkehrsinsel zu einem Unfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin aus Dieburg und einem Pkw, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Beteiligte Pkw Mercedes befuhr die Groß-Umstädter Straße in Richtung Groß-Umstadt. Die Radfahrerin stand auf dem Gehweg und beabsichtigte die Groß-Umstädter Straße auf Höhe der Verkehrsinsel zu überqueren. Beim Überqueren kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr weiter ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe eines Kindergartens. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter: 06071 / 9656-0 zu melden. Berichterstatter: Piotter, PHK`in

