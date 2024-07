Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Unfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 18.00 Uhr kam es auf der B3 in Höhe der JET-Tankstelle zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 75-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr vom Gelände der Tankstelle auf die B3 ein und übersah den 27-jährigen Fahrer einer Triumph, der in Richtung Mahlberg unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus Ettenheim eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Ettenheim unter Tel. 07822/446950 zu melden. /CBR

