Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Jugendliche lieferten sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Nachtragsmeldung - Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Die Techniker der Stadtwerke Bühl konnten am Freitagmittag den beschädigten Stromverteiler zeitnah reparieren, so das die Anlieger der Straße "Im Rollfeld" nach kurzer Zeit wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Sperrung der Unfallstelle konnte ebenfalls aufgehoben werden. Im Zusammenhang mit dem Unfall bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur illegalen Autofahrt der Jugendlichen mit dem roten VW Golf machen können, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten gefährdet oder geschädigt wurden, sich beim Vverkehrsdienst Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden

/vo

Ursprungsmeldung vom Freitag, 19.07.2024, 12:08 Uhr

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Jugendliche lieferten sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Baden-Baden Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferten sich zwei polizeibekannte Jugendliche am Donnerstag gegen 11:40 Uhr in Baden-Baden, Ortsteil Oos. Die beiden fuhren nach bisherigen Erkenntnissen mit einen VW-Golf, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Innenstadt von Baden-Baden entwendet wurde, auf der Straße "Im Rollfeld". Nachdem eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden den jungen Fahrer erkannte, sollte der VW durch Anhaltesignale angehalten und kontrolliert werden. Anstatt den Weisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten, fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Die rasante Fahrt endete in einer Lagerhalle, nachdem man zuvor gegen einen Stromkasten und einen Baum fuhr. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall dem Augenschein nach nur leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Mitarbeiter der Stadtwerke kümmern sich vor Ort um den beschädigten Stromkasten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass ab 12:15 Uhr, in einem Umkreis von etwa 500 Meter um die Unfallstelle, der Strom für etwa eine Stunde abgestellt wird. Die Unfallstelle wird weiträumig abgesperrt.

/vo

Bezugsmeldung vom 19.07.2024, 09:56 Uhr

Baden-Baden - Pkw-Diebstahl mit großem Sachschaden

Offenburg In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte eine 46-jährige VW-Besitzerin ihr Fahrzeug wie gewohnt in einem eingezäunten Hof in der Innenstadt unverschlossen ab. Am Donnerstagmorgen musste sie feststellen, dass ihr 25 Jahre altes Auto nicht mehr da und das elektrische Hoftor erheblich beschädigt war. Vermutlich wurde der Pkw mit Originalschlüsseln, die sich im Fahrzeug befanden, entwendet. Am Hoftor entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der VW dürfte noch 1.000 Euro wert sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier in Baden-Baden zu melden./vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell