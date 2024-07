Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auto beschädigt, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Am Samstagvormittag stellte ein 52-Jähriger seinen Mercedes in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen der Hauptstraße, unmittelbar neben der Bushaltestelle am Adlerplatz, in Fahrtrichtung Sasbach ab. Der Pkw wurde während dieser Parkzeit augenscheinlich durch Kratzer an der Stoßstange hinten links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Unfallverursacher/in aufgenommen und bitten Zeugen die den Vorfall beobachtet und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden. /st

