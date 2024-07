POL-OG: Friesenheim - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Baden-Baden (ots) - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferten sich zwei polizeibekannte Jugendliche am Freitag gegen 11:40 Uhr in Baden-Baden, Ortsteil Oos. Die beiden fuhren nach bisherigen Erkenntnissen mit einen VW-Golf, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Innenstadt von Baden-Baden entwendet wurde, auf der Straße "Im Rollfeld". Nachdem eine ...

mehr