POL-OG: Baden-Baden - Pkw-Diebstahl mit großem Sachschaden

Offenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte eine 46-jährige VW-Besitzerin ihr Fahrzeug wie gewohnt in einem eingezäunten Hof in der Innenstadt unverschlossen ab. Am Donnerstagmorgen musste sie feststellen, dass ihr 25 Jahre altes Auto nicht mehr da und das elektrische Hoftor erheblich beschädigt war. Vermutlich wurde der Pkw mit Originalschlüsseln, die sich im Fahrzeug befanden, entwendet. Am Hoftor entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der VW dürfte noch 1.000 Euro wert sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier in Baden-Baden zu melden./vo

