POL-FR: Folgemeldung zu: Buchenbach: 54-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung - hier: Rücknahme der Fahndung

Freiburg (ots) - Am frühen Montagmorgen, 15. Juli 2024, ist in einer Bar in der Ihringer Landstraße in Breisach ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand gegen 4 Uhr in den Räumlichkeiten feststellen und löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen ...

