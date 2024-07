Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Feuer in Bar - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Montagmorgen, 15. Juli 2024, ist in einer Bar in der Ihringer Landstraße in Breisach ein Feuer ausgebrochen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand gegen 4 Uhr in den Räumlichkeiten feststellen und löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

