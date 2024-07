POL-LB: Waldenbuch: BWM beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Rund 50.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.07.2024) in der Rudolf-Diesel-Straße in Nufringen ereignete. Ein 81 Jahre alter BMW-Lenker wollte gegen 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios einparken, als er mutmaßlich Brems- und Gaspedal seines Pkws miteinander verwechselte. Dadurch fuhr ...

