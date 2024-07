Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Auffahrunfall fordert zwei schwer verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.07.2024) ereignete sich gegen 09.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd ein Unfall, bei dem zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Der 49 Jahre alte Fahrer eines Ford stellte zunächst vermutlich einen Defekt am Fahrzeug fest, worauf er auf dem rechts verlaufenden Verflechtungsstreifen anhielt und auch die Warnblinkleuchte eingeschaltet haben soll. Der dahinterfahrende 64-jährige Sattelzuglenker erkannte zunächst, dass der Ford vor ihm langsamer wurde. Obwohl er seine Geschwindigkeit entsprechend angepasst habe, konnte er ein Auffahren schließlich nicht verhindern. Neben einer 43 Jahre alten Mitfahrerin erlitt auch ein Säugling, die beide in dem Ford saßen, schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Verflechtungsstreifen und der rechte Fahrstreifen der Autobahn waren im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

