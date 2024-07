Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Dreiste Betrügerei

Bühl (ots)

Bisher unbekannte Täter telefonierten am Donnerstag mit einem 81-jährigen Mann aus Bühl und teilten ihm mit, dass er bei einer Lotterie fast 50.000 Euro gewonnen habe. Um die Überweisung des Geldes zu veranlassen, müsste der "Gewinner" jedoch 10 mal 100,- Euro Geschenkkarten eines Internetanbieters erwerben und an die Anrufer übermitteln. Falls die Übermittlung nicht erfolgt, müsste der Mann 1.000 Euro "Strafe" bezahlen. Hierauf begab sich der Senior in ein Supermarktes und erwarb die ersten fünf Geschenkkarten. Die restlichen fünf Karten wollte er in einer Drogerie kaufen. Durch aufmerksame Mitarbeiter des Drogeriemarktes wurde der Verkauf der Geschenkkarten verweigert, da man vermutete, dass der 81-Jährige einem Betrug zum Opfer fiel und verständigte die Polizei. Die bereits gekauften Geschenkkarten konnten der mittlerweile benachrichtigen Tochter des Seniors ausgehändigt werden. Durch das resolute Einschreiten des Verkaufspersonals konnte ein größerer Vermögensschaden verhindert werden

/vo

