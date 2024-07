Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Körperverletzung

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 67-Jähriger rief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Polizei zu Hilfe, weil er offenbar von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen wurde. Der Senior soll gegen 0 Uhr in der Nähe einer Kirche in der Schwarzwaldstraße unterwegs gewesen sein, als sich ihm zwei Fremde näherten. Nach ersten Erkenntnissen schlug einer der beiden den älteren Herrn unvermittelt ins Gesicht, bevor sie flohen. Eine Beschreibung des Täters und seiner Begleitung war dem Geschädigten möglich. Dadurch konnten nach kurzer Fahndung zwei Männer im Alter von 24 und 46 Jahren in der nahen Umgebung aufgegriffen und vernommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim tatverdächtigen jüngeren Mann ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Bade-Baden haben nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. /st

