Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl auf Baustelle

Erfurt (ots)

Ein Handwerker wurde am Donnerstagmorgen auf einen Einbruch aufmerksam. Unbekannte Täter waren mit Gewalt in ein Gebäude im Bereich des Europakarrees eingestiegen, in welchem gegenwärtig Baumaßnahmen durchgeführt werden. Aus einer Rohbauwohnung stahlen die Täter Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehr als 8.000 Euro. Als die Täter versuchten in eine weitere Wohnung einzubrechen, verursachten sie an einer Tür Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge müssen die Täter mit einem Fahrzeug auf dem Baustellengelände gewesen sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0207543 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

