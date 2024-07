Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand einer Garage

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen entstand in der Garage eines Zweifamilienhauses im Ortsteil Weier ein Brand. Das Feuer beschädigte auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht ermittelt werden. In der Garage befanden sich lediglich ein Roller, mehrere Fahrräder und Autoreifen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Einschätzungen mit rund 200.000 Euro beziffert. /CBR

