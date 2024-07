Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen Dienstag 11:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr offenbar Zutritt über ein Küchenfenster in einem Haus in der Wetzelstraße. Der Täter soll sämtliche Zimmer durchwühlt und dabei mehrere Schmuckgegenstände entwendet haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten. /al

