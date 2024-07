Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Varel in der Oldeoogstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Oldeoogstraße in Varel. Unbekannte gelangten in die Räumlichkeiten einer Praxis und eines Einfamilienhauses, durchsuchten diese und entwendeten unter anderem eine Kassette mit Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die in der genannten Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden demnach gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

