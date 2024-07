POL-WHV: Unfallflucht in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 26.06. bis 02.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wiesenhof" im Bereich des Übergangs zum Altengrodener Weg ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen unerkannt ohne Diebesgut. Die Geschädigten stellten den Einbruch am 02.07.2024 gegen 15:40 Uhr fest. Täterhinweise liegen nicht vor, ...

