Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus im Wiesenhof - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 26.06. bis 02.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wiesenhof" im Bereich des Übergangs zum Altengrodener Weg ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen unerkannt ohne Diebesgut. Die Geschädigten stellten den Einbruch am 02.07.2024 gegen 15:40 Uhr fest. Täterhinweise liegen nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

