Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bitte Folgen - Wochenende an der Jade - Einsatzbegleitung durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland über X #WADJPOL

Wilhelmshaven (ots)

Wichtige Sicherheitstipps und Verhaltenshinweise sowie allgemeine Informationen: In diesem Jahr wird die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland das anstehende Stadt- und Hafenfest zusätzlich erneut über den eigenen X-Account digital begleiten, der über https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist. "Unser X-Account, der mittlerweile 4.505 Follower hat, unterstützt unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere bei Einsatzlagen und derartigen Großveranstaltungen ", erklärt Janina Schäfer, Polizeisprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Unter dem Hashtag #WADJPOL wollen wir gezielt Informationen an die Besucherinnen und Besucher sowie an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben", so Schäfer weiter. Ein Grundsatz bleibt jedoch unverändert: Der Account dient weder der Anzeigen- noch der Hinweisaufnahme. Weiterhin erfolgt keine 24/7 Betreuung. Hinweise während der Veranstaltung sind der Polizei vor Ort, telefonisch an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 oder per Notruf über die 110 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell