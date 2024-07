Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pedelecfahrerin stürzt in der Pelzerstraße in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Dienstagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr in der Pelzerstraße ereignet hatte und bei dem eine 71-Jährige Fahrerin eines Pedelec am Kopf und Bein Verletzungen erlitt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bremste die 71-Jährige beim Erkennen eines in einer Auffahrt stehenden PKW stark ab und kam dadurch zu Fall. Ein Rettungsdienst verbrachte sie anschließend ins Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell