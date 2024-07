Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses - Die Ermittlungen dauern an - Zeugenhinweise an die Vareler Polizei

Varel (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am vergangenen Wochenende in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses an der Amselstraße in Varel ein Brand, der durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt, es entstanden jedoch Sachschäden. Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5812731 Im Rahmen der polizeilichen Brandermittlungen, die sogleich aufgenommen wurden, konnte der Brandort mit einem Gutachter begangen werden. Die aktuellen Ermittlungsergebnisse werden zurzeit ausgewertet, der Brandort wurde bereits wieder freigegeben. Für die Ermittlungen, die andauern, bittet die Vareler Polizei weiterhin um Zeugenhinweise, die der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitgeteilt werden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell