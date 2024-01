Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Rheinmünster/Neuried (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern bei zwei Personen drei Haftbefehle vollstreckt. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kam es zu der Festnahme eines 48-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen. Der Mann erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges. Nach der richterlichen Vorführung wurde der Mann in das Gefängnis eingeliefert. Kurze Zeit darauf erfolgte die Festnahme eines 38-jährigen armenischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuried/Altenheim. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Ein Bekannter des Mannes konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1919 Euro bezahlen.

