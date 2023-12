POL-PPMZ: Mainz - Herzenssache e.V. - Polizei Mainz und Volksbank Darmstadt-Mainz e.G. unterstützen gemeinsam

Mainz-Altstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag dem 19.12. auf Mittwoch den 20.12. kam es zu einem Einbruch in einen Antiquitätenhandel in der Rheinstraße in Mainz. Die bislang unbekannten Täter schlugen dort zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr die Schaufensterscheibe ein und durchsuchten daraufhin den Laden. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Schmuckstücke. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. ...

