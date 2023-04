BPOL NRW: 220 Tage JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Lünen (ots) - Am Mittwochnachmittag (5. April) hielten Bundespolizisten in einer S-Bahn in Dortmund einen Mann an. Dieser wurde gleich zweimal per Haftbefehl gesucht. Gegen 17 Uhr befuhren Bundespolizisten die S2 in Richtung Dortmund-Mengende. Während der Fahrt kontrollierten sie einen 28-Jährigen. Dabei kamen gleich zwei Haftbefehle der ...

