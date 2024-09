Polizei Aachen

POL-AC: Polizei kontrolliert getunte Fahrzeuge

Alsdorf/Baesweiler (ots)

Die Aachener Polizei hat am vergangenen Freitag (30.08.2024) gezielte Kontrollen bei getunten Fahrzeugen durchgeführt. In der Vergangenheit hat es mehrere Beschwerden über laut aufheulende Motoren gegeben. Kontrolliert wurde u.a. am Kurt-Koblitz-Ring, in der Linnicher Straße und in der Brüsseler Straße. Drei Fahrzeuge wurden im Rahmen des Einsatzes zur technischen Überprüfung sichergestellt. In allen drei Fällen lagen die gemessenen Motorengeräusche deutlich über dem zulässigen Pegel. Darüber hinaus müssen die Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. (am)

